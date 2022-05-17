سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في محلات الصاغة

يواصل عدد كبير من المواطنين يوميا، البحث عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، خاصة من جانب المواطنين المقبلين على الزواج والراغبين في معرفة أسعار الذهب قبل الشراء، أو من جانب المواطنين الراغبين في شراء الذهب، من أجل الادخار.

ومن خلال هذا التقرير توضح «الوطن»، أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، الذي جاء كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

ما زالت أسعار الذهب، غير مستقرة في محلات الصاغة بالأسواق المصرية اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 904 جنيهات للبيع و921 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء قيمة 1055 جنيها للبيع و1075 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، 1206 جنيها للبيع، فيما سجل 1229 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 8440 جنيها للشراء ونحو 8600 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وبالنسبة للأسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، في أسواق المال العالمية فهي ما زلت متأثرة بنتائج الحرب الأوكرانية الروسية، حيث سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 792.63 جنيه، بما يعادل 43.39 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء نحو 924.57 جنيه، بما يعادل 50.62 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 1057 جنيها، بما يعادل 57.85 دولار.

- في حين سجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7398 جنيها، أي ما يعادل 40497 دولار.