استقرار أسعار الذهب عالميا والأوقية تسجل 1825 دولارا

استقر الذهب عالميا بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر حول 1825 دولارًا للأوقية، اليوم الجمعة، وكان من المقرر أن ينخفض ​​للأسبوع الرابع على التوالي، حيث استمر ارتفاع الدولار في استنزاف الطلب على السبائك المسعرة بالدولار.

واستقر سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 20 عامًا، أمس الخميس، حيث عززت القراءة القوية للتضخم في الولايات المتحدة الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية التي أدت أيضًا إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن للدولار.

مؤشر أسعار المستهلكين

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة بالقرب من أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 8.3٪ في أبريل، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا أعلى من التوقعات عند 6.2٪، ما أثار المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي خلال الليل بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي وتقوم الأسواق بتسعير زيادات مكافئة في كل من اجتماعي بنك الاحتياطي الفيدرالي التاليين في يونيو ويوليو.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من العام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1903.27 دولار للأوقية بنهاية الربع الجاري، وفقا لتوقعات «تريدينج إيكونوميكس»، ومن المتوقع أن يتم التداول عند 1965.59 دولارا في غضون 12 شهرًا.

مزيد من السياسات التشددية للاحتياطي الفيدرالي

وتترقب الأسواق مزيد من السياسات التشددية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد رفع سعر الفائدة قبل أكثر من أسبوع، وسط توقعات بالمزيد من زيادة السعر في الاجتماعات المقبلة، حتى نهاية العام، وهو ما عزز حالة التذبذب في أسعار الذهب عالميا، في ظل نزوح أموال المستثمرين إلى أدوات الدين للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع.