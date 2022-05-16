سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 16-5-2022 في محلات الصاغة

ما زالت أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، محل بحث واهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، أو الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار ثم إعادة بيعه.

وفي هذا التقرير توضح «الوطن» أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 16 مايو 2022، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، والتي جاء كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

ما زالت أسعار الذهب، غير مستقرة بشكل كامل في محلات الصاغة بالأسواق المصرية اليوم، حيث جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022، كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين، نحو 951 جنيها للبيع و960 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الإثنين قيمة 1110 جنيهات للبيع و1120 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين، 1269 جنيها للبيع، فيما سجل 1280 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 8880 جنيها للشراء ونحو 9060 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

ما زال تأثير الحرب الروسية الأوكرانية مستمر على أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022، حيث سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين نحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين نحو 980.07 جنيه، بما يعادل 53.01 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 1120 جنيها، بما يعادل 60.58 دولار.

- في حين سجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7841 جنيها، أي ما يعادل 424.08 دولار.