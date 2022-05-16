سعر الذهب يتراجع عالميا إلى أقل مستوى له.. 1800 دولار للأوقية

واصل الذهب خسائره إلى ما دون 1800 دولار للأوقية اليوم الإثنين، مسجلًا 1797 دولارا وقت تحرير الخبر، وهو أدنى مستوى في 15 أسبوعًا حيث استمر ارتفاع الدولار في إضعاف الطلب على السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي.

استقرار سعر الدولار من أعلى مستوى له في 20 عامًا

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 20 عامًا الأسبوع الماضي، حيث عززت القراءة القوية للتضخم في الولايات المتحدة الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الفيدرالية، مع ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية التي أدت أيضًا إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية، واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة بالقرب من أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 8.3% في أبريل، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا أعلى من التوقعات عند 6.2%، ما أثار المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار.

وسبق أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي خلال الليل بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي وتقوم الأسواق بتسعير زيادات مكافئة في اجتماعي بنك الاحتياطي الفيدرالي التاليين في يونيو ويوليو.

سعر الأوقية يصل لأعلى مستوى له على الإطلاق

بلغ سعر أوقية الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في شهر أغسطس من عام 2020، وسط توقعات أن يجري تداول الذهب عند 1791.54 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 1733.58 في غضون 12 شهرًا.

ويعد الذهب استثمارا جذابا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويذهب 50% من استهلاك معدن الذهب عالميا في المجوهرات و40% في الاستثمارات و10% في نشاط الصناعة، وتضم قائمة أكبر منتجي الذهب «الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا»، وأكبر مستهلك للمجوهرات الذهبية «الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات».

محلياً، سجّل عيار الذهب 24 اليوم في محال الصاغة سعر 1251 جنيها للبيع، و1095 جنيها للذهب عيار 21، و939 جنيها لعيار 18، بينما بيعت الأوقية بسعر 38919 جنيها، والجنيه الذهب، 8 جرامات، بسعر 8760 جنيها.