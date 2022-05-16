القوى العاملة توقع بروتوكولا مع اتحاد المستثمرات لتوفير 2000 فرصة عمل

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة واتحاد المستثمرات العرب، يهدف إلى توفير الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب وفق متطلبات سوق العمل، فضلا عن توفير 2000 فرصة عمل للشباب من الجنسين خريجي المعاهد السياحية والخدمية في المجالات ذات الصلة.

الحد من البطالة

وقال الوزير إنّ البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة في توفير الرعاية والحماية للموارد البشرية، والحد من البطالة، من خلال توفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات اللازمة لرفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأشار سعفان، إلى أهمية إعطاء نظرة موضوعية لاحتياجات الدول من العمالة وطبيعة فرص العمل الموجودة، لتدريب العمالة المصرية وتأهيلها على تلك الفرص وفتح أسواق عمل جديدة داخل الدول العربية والأفريقية والأوروبية، موضحا أنّ الاهتمام بالتدريب يرفع كفاءة العامل المصري ويرسخ الصورة الذهنية لدى أصحاب الأعمال عن العمالة المصرية.

ووجّه الوزير، حسين صبري، مستشار الوزير للمعلومات، بتفعيل البروتوكول ووضع الخطة اللازمة لتنفيذه في فترة لا تزيد عن أسبوعين.

من جانبها، قدّمت الدكتورة هدى جلال، مؤسس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب، الشكر لوزير القوى العاملة، على التعاون المثمر، مؤكدة أنّ العمل مع الوزارة يعد إضافة كبيرة للاتحاد.

وقالت إنّ الاتحاد يسعى إلى تشجيع المستثمرات العرب على إقامة مشروعات عربية مشتركة بالاستفادة من التكنولوجيا العالمية، ويشجع الاستثمار داخل الوطن العربي، ويعزز مشاركة المرأة المستثمرة في البلاد العربية لتنمية مجتمعها المحلي ومجتمعها العربي، وتعظيم دورها في ميادين العمل.

خطط التدريب المهني بمجال السياحة

واتفق الطرفان على أن تتولى الوزارة، تصميم برامج وخطط التدريب المهني بمجال السياحة والمجالات ذات الصلة بما يخدم أهداف البروتوكول، فضلا عن مراجعة المناهج التدريبية المقدمة والاتفاق عليها واعتمادها، إضافة إلى إتاحة استخدام مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومنح شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة لمن اجتازوا البرامج التدريبية بنجاح.

كما اتفق الطرفان على أن يتولى الاتحاد إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لتفعيل البروتوكول، بما في ذلك تنظيم الفعاليات الخاصة بدعم ريادة الأعمال والتدريب المهني بالتنسيق مع الوزارة.

وتضمن البروتوكول تحمل الاتحاد النفقات المالية اللازم لإعداد وإقامة الفعاليات وبرامج التدريب المهني وتوفير المعدات والمستلزمات، فضلا عن توفير المشروعات الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية المتعلقة بنشاط السياحة، التي تخدم الموارد البشرية وتوفر مزيد من فرص العمل وتدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

وألزم البروتوكول، الاتحاد، بالترويج لخدمات التدريب والتشغيل وفرص العمل التي تقدمها الوزارة وفقا لأنشطة البروتوكول، عبر مختلف وسائل الإعلام والاشتراك مع الوزارة في اعتماد الشهادات الممنوحة لمجتازي البرامج التدريبية.

مراقبة وتقييم الآداء

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من أعضاء فنيين ومتخصصين، تختص بوضع خطة تنفيذية لحسن تسيير أعمال البروتوكول، ومراقبة وتقييم الآداء وتعديل الخطة التنفيذية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما تختص اللجنة باقتراح أية تعديلات على هذا البروتوكول ورفعها إلى ممثلي الطرفين لوضعها في الاعتبار .

وقع على البروتوكول من جانب الوزارة، منال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومن جانب الاتحاد الدكتورة هدى جلال مؤسس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب .

حضر التوقيع من جانب الوزارة، حسين صبري، مستشار الوزير للمعلومات، وخالد رضوان، مستشار الوزير للمعلومات، أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وياسمين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة التدريب المهني.

ومن جانب الاتحاد: ناجي بهاء، مازن نقيب، ناهد إمام، العميد أسامة الباز، خالد عبدالنعيم، الدكتور حسين عبدالعال، الدكتورة ليلى سليمان، هبة الله فؤاد، مروى شاهين، علي زين العابدين، اللواء إيهاب هلال، والمهندس العميد باسم عكاش.