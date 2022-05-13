القوى العاملة: صرف 4.7 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط، بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع 3 ملايين و 734 ألف جنيه ، لـ 3723 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 50 عاملا جديداً و إصدار كارنيهات لهم .

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأضاف ، أن المديرية قامت أيضا بتعيين 619 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 13 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1434 شاباً منهم 14 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن إصدار 556 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي ، عن قيام المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 131 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 29 محضر للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1339 منشأة يعمل بها 2392 عاملاً، وأسفر عن تحرير 53 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 2 شكوى ، وعقد 7 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 5 شكاوى عمالية تم تسويتها بالكامل ودياً ، كما تم التفتيش على 51 منشأة يعمل بها 53 طفلا .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1470 منشأة يعمل بها 10884 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.