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القوى العاملة: صرف 4.7 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

كتب:

ماهر هنداوي
10:25 ص | الجمعة 13 مايو 2022
محمد سعفان وزير القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط، بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع  3 ملايين و 734 ألف جنيه ، لـ 3723 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 50 عاملا جديداً و إصدار كارنيهات لهم .

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأضاف ، أن المديرية قامت أيضا  بتعيين 619 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 13 "قادرون باختلاف"،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1434 شاباً منهم 14 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن إصدار 556 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي ، عن قيام المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 131 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 29 محضر للسلامة والصحة المهنية ،  وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1339 منشأة يعمل بها 2392 عاملاً، وأسفر عن تحرير 53 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 2 شكوى ، وعقد 7  ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 5 شكاوى عمالية تم تسويتها بالكامل ودياً ، كما تم التفتيش على 51 منشأة يعمل بها 53 طفلا .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1470 منشأة يعمل بها 10884 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.