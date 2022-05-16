الناظر: «الصدفية» مرض غير معدي ولا علاقة له بالوراثة أو الأكل.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية إنّ مرض الصدفية سببه إفراز الجسم مواد مناعية قد تحارب الأعضاء، وهو مرض غير معدي، ولا علاقة له بالوراثة أو الأكل، وهي قشور فضية اللون تشبه صدف البحر، موضحا أن المرض قد يأتي في المفاصل والأظافر، لكنه يظهر على الوجه بشكل نادر، وهو على أشكال مختلفة، وقد تصل إلى الصدفية الاحمرارية، ويتحول الجسد إلى اللون الأحمر، وهناك صدفية صديدية.

مرض الصدفية لا يؤثر على الكبد أو الكلى ولا يؤدي للموت

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية خلال حواره مع الإعلاميتين مها بهنسي ونهال كمال في برنامج صباح الورد المذاع عبر قناة TeN إن هذا المرض لا يؤثر على الكبد أو الكلى ولا يؤدي للموت، وقد يؤثر على المفاصل لكن بشكل بسيط، مشيرا إلى أن أمراض الجلدية، قد يكون لها حلول بالتعرض لمياه سفاجا، بوجود ملوحة مرتفعة في المياه، وبوجود الجبال المحيطة، فهي تحمي من الأتربة، وبوجود الشمس، التي تفيد في مسألة فيتامين د، يما يمنح الجسم مناعة جيدة.

لا توجد أدوية أو مستحضرات تجميل تمنع الصدفية

وتابع استشاري الأمراض الجلدية إن عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، وتقليل مساحيق التجميل، والابتعاد عن التدخين، والأخبار السلبية والسيئة، وانضباط النوم، أمور هامة لتقليل ظهور التجاعيد، لكن لا توجد أدوية أو مستحضرات تجميل تمنع الأمر.

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية أن شرب المياه بشكل مستمر، بواقع 3 لترات مياه يوميا أمر ضروري، وكذلك الاهتمام بطبق السلطة أثناء تناول الطعام، من الأشياء التي تحافظ على البشرة، كاشفا إن 40% من الأمراض الجلدية سببها مناعي، وعلى المريض الذهاب للطبيب فور إصابته بمرض جلدي، لكي يتم التعامل مع الأمر.