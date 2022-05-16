ماذا حدث لمنزل «خُط الفيوم» بعد الحكم بإعدامه؟.. شهد جرائم قتل وتعذيب

كلاب كثيرة تطارد كل من يقترب، عصافير بنت أعشاشها على الجدران، أتربة تراكمت في كل مكان، وسيارة فارهة تقف أمام المنزل دون إطارات، ولا يزال الغسيل منشورًا على أحبال المنزل منذ أكثر من 6 أشهر حتى الآن، فيما يخيم الهدوء وأصبح المكان مخيفاً بعد أن قُتل داخله سيدتين وتعرض 12 آخرين بينهم أطفال لأقسى أنواع التعذيب والاعتداء الجنسي قرابة شهرين، بحجة الانتقام منهم بعد ممارستهم للأعمال المنافية للآداب داخل منزله أثناء غيابه هكذا هو حال منزل خُط الفيوم الشهير، الذي قضت المحكمة بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

خُط الفيوم احتجز رهائن وعذبهم

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر نوفمبر الماضي، حينما فوجئ الأهالي بإطلاق نيران، وصرخات مرتفعة واستغاثات في منزل عبد المعبود سيد عبد المعبود وشهرته أيمن عبد المعبود فأبلغوا الشرطة، التي هرعت على الفور إلى مكان البلاغ، وتبينّ قيام المتهم باحتجاز عدة رهائن وتعذيبهم، وهدد بقتلهم في حالة اقتحام الشرطة للمنزل، والتزمت قوات الشرطة بأقصى درجات ضبط النفس حفاظًا على أرواح الرهائن، كما حاصرت المنزل وأغلقت المداخل والمخارج المؤدية إلى المنزل وحاولت التفاوض معه لإطلاق سراح الرهائن وتسليم نفسه.

قتل زوجته وحماته واحتجز الباقين

وتبينّ عقب مداهمة قوات إنقاذ وتحرير الرهائن لمنزل «خُط الفيوم»، أنّه قتل زوجته «رانيا.م.د»، وحماته «فاتن.ع.ع»، واحتجز كل من «رباب.م.د» شقيقة زوجته، و«جنى» و«نيرة.ح.م» ابنتي زوجته من طليقها الأول، وبالإضافة إلى أبناء شقيقة زوجته، وجردهن من ملابسهن واعتدى عليهن جنسيًا كما عذبهن بأقسى الطرق، وتبين أنّه سبق واستدرج كل من «أسماء.س.م»، و«معتز.ع.أح»، و«محمد.س.م»، و«أحمد.ص.ر»، وأطلق النيران عليهم لتخويفهم وأصاب أحدهم ثم أطلق سراحهم، وذلك بمعاونة 5 أشخاص آخرين بينهم شقيقته.

تزوج «رانيا» وهي في فترة العدة

وكشفت التحقيقات أنّ أيمن عبد المعبود الشهير بـ «بلطجي الفيوم»، تعرّف على زوجته الثانية «رانيا» من خلال أحد الأشخاص، الذي أحضرها إليه وطلبت منه مساعدتها لقيام بعض الأشخاص بتهديدها بتسجيلات صوتية لها، فساعدها على التخلص من تهديداتهم ثم أحضر لها خط هاتف جديد، وبدأ يتواصل معها هاتفيًا حتى تطلقت من زوجها، ليتزوج منها عرفيًا وهي لا تزال في فترة العدة ثم عقد الزواج الرسمي عليها عقب انتهاء فترة العدة.

اتصال هاتفي فضح علاقات زوجته

وفوجئ بلطجي الفيوم، بورود اتصال على هاتف زوجته يطلب محادثتها، وعندما سألها عن هوية المتصل أخبرته أنّ الرقم خاطئ، فبحث عن الرقم حتى توصل لهوية صاحبه، واكتشف أنّ زوجته لها علاقات جنسية متعددة مع أكثر من شخص بينهم صديقه المقرب، وشقيقتها أيضًا، وسوء سمعتهما، فقرر الانتقام منهما بنفسه، فاستدرجهما وتخلص من حماته وزوجته ثم عذب شقيقة زوجته وبناتها وبنات زوجته من زوجها السابق.

19 تهمة يواجهها خُط الفيوم و5 آخرين برفقته

ووجهت النيابة العامة للمتهم، 19 تهمة مع 5 آخرين بينهم شقيقته، وأحيل إلى الجنايات التي تولت محاكمته حتى أصدرت حكمها عليه هو وشركائه بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء محمد عبد الوهاب، وأحمد ممدوح مرسي، ووسيم ماهر إسكندر، ووكيل نيابة طارق سيد أحمد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وأمانة سر حازم سليمان السيسي.