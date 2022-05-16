السيطرة على حريق منزل في منشأة القناطر.. والنيابة تبدأ التحقيق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل منزل بمنطقة منشأة القناطر، دون وقوع إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة منشأة القناطر، دون وقوع أي إصابات بشرية.

أوناش لرفع آثار الحريق

وبعد دقائق من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان حريق السيارة في منشأة القناطر، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين حال حدوث إصابات، فضلا عن إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، والدفع بأوناش لرفع آثار الحريق وعودة حركة المرور مرة أخرى لطبيعتها بعد توقفها لفترة بسبب اشتعال الحريق.

تحرير المحضر

وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، وجارٍ تفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان عن الحريق.