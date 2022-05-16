حريق 5 أحواش ومنزل في سوهاج بسبب ماس كهربائي ومخلفات زراعية

شهدت محافظة سوهاج، اندلاع النيران بـ6 أماكن متفرقة في مراكز طما، وطهطا، والمراغة، ما أدى إلى احتراق بعض بعض المنقولات المنزلية، وكمية من البوص والتبن، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

إخطار مدير الأمن بالحرائق

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، وطهطا، والمراغة باندلاع النيران في 6 أماكن متفرقة.

شهدت دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج نشوب حريق بحوش ملك «السيد ا ع م» 40، سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل والتبن ونفي الشبهة الجنائية.

حريق 3 أحواش مجاورين

وجاء الحادث الثاني عندما نشب حريق بحوش في دائرة مركز طما ملك «محمد ع م ي»، 41 سنة، موظف، ويقيم بذات الناحية، وامتد الحريق لـ3 أحواش مجاورين ملك كل من «صلاح ع م ع 45 سنة، عامل، وسيد ع م ا 65 سنة، بالمعاش، وأحمد ي ع ي 24 سنة، عامل»، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

وأفاد المذكورون بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق قيام الأول بإشعال النيران بكمية من مخلفات المحاصيل الزراعية، ما أدى إلى تطاير الشرر ونشوب الحريق، وأضافوا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل والتبن، واتهموا مالك الحوش الأول بالإهمال، ونفوا الشبهة الجنائية.

نشوب حريق بشقة بالطابق الأرضي

بينما شهد مركز طهطا شمال محافظ سوهاج، نشوب حريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ملك «فؤاد م ب م، 46 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية وامتد الحريق لحوش ملحق بمنزله، وتم الدفع بـ2 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والتبن، ونفى الشبهة الجنائية.