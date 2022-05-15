انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق مصنع في الحوامدية 

طلبت جهات التحقيق بالجيزة تحريات المباحث حول حريق اندلع داخل مخزن بطريق أبوصير التابع لمنطقة الحوامدية، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق من موقعه، وطلبت تقريرها بشأن أسباب الحريق وملابساته.

الاستماع لأقوال صاحب المخزن والعاملين

كما استمعت النيابة العامة لأقوال صاحب المخزن والعاملين به جراء الحادث، ونوهت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث.

تفاصيل البلاغ

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن بطريق أبو صير في الحوامدية، انتقلت قوة من رجال الشرطة على الفور إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارت الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين.

ودفعت وحدة الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق على الفور عقب تلقيها بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران.

حرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدا لتفريغها، والوقوف على أسباب الحادث.

السيطرة على حريق شقة سكنية بأكتوبر

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالحي السادس التابعة لمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات النجده قد تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالحي السادس التابعة لمدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أكتوبر إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمال وجود ضحايا أو مصابين، وفرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق إلى العقارات المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

كما دفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء للسيطرة فور تلقيها بلاغا من غرفة النجدة إلى مكان الحادث، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وبينت المعاينة عدم وجود خسائر بشرية أو مصابين.

حرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات التي كلفت المباحث بتكثيف جهودها، وعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه، وتتابع النيابة العامة مجرى سير التحقيقات في الواقعة.