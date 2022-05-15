السيطرة على حريق نشب في 5 قراريط قمح بمركز الغنايم بأسيوط

اندلع حريق منذ قليل اليوم السبت، في 5 قراريط قمح بمنطقة بحري البلد بقرية ديرالجنادلة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ومساعدة الأهالي.

بلاغ بحريق في إحدى الزراعات

كان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة وغرفة عمليات المحافظة، يفيد وصول بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في إحدى زراعات القمح المعدة للدراس بقرية دير الجنادلة الكائنة بمركز الغنايم، وعلى الفور قامت عدد من سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية بالتحرك للوصول إلى مكان الحريق ومحاولة السيطرة عليه قبل التهامه باقي الزراعات القريبة منه.

إخماد النيران والسيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء من قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، وتبين أن الحريق اندلع في كميات من القمح في 5 قراريط ملك المزارع «حمدي.ا» بمنطقة بحري البلد.

وتجمع عدد من أهالي قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم، في الزراعات القريبة من الحريق خوفا من وصول النيران إلى الأماكن المجاورة والتهام الزراعات القريبة أو المنازل بجوار الحريق، وجرت عملية الإطفاء بمساعدة الأهالي.

اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري الفحص والمعاينة وتحريات المباحث حول الحريق، لمعرفة الأسباب وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه، والعرض على النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.