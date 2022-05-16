في ذكرى النكبة.. تظاهرات في أمريكا وكندا من أجل شيرين أبو عاقلة (صور)

جاء اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية في وقت يحيي فيه الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة الفلسطينية الـ74، ما جعل أنظار العالم تتجه نحو القضية الفلسطينية.

في تفاعل من العالم تجاه القضية الفلسطينية، شهدت عدد من المدن في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مظاهرات حاشدة بمناسبة ذكرى النكبة، مطالبين بالعدالة بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية أيضًا شيرين أبو عاقلة.

تظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية

وشهدت مدينة «شيكاغو» في الولايات المتحدة الأمريكية جنازة رمزية لأبو عاقلة بمشاركة الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية وأنصار القضية الفلسطينية، إذ عمل على تنظيمها «التحالف من أجل العدالة في فلسطين».

كما شهدت عدة مدن كبرى أخرى تظاهرات كان من بينها نيويورك وواشنطن وفينيكس ونيوجرسي وأوستن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وديربورن، ودالاس.

تظاهرات في كندا

وفي كندا، شهدت عدة مدن مظاهرات مماثلة لمظاهرات الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أبرزها في مدينة «أوناريو»، إذ أنَّه بجانب إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، طالب المشاركون بمحاكمة قتلة شيرين أبو عاقلة أمام المحكم الدولية.

موجة من التصعيد

ويحي الشعب الفلسطيني هذه الأيام الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية بينما يمارس الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة تصعيدًا مستمرًا استهدف خلاله المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك الذي شهد اقتحامات مُتعددة ومتتالية من المستوطنين الإسرائيليين، وكان أبرزها في أثناء الاحتفال بعيد الفصح اليهودي الذي يستمر لأسبوع وجاء متزامنًا مع شهر رمضان المبارك، حيث تم تضييق الخناق على المسلمين بالمسجد.

أما في الضفة الغربية المُحتلة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات يومية قامت خلالها باعتقال مئات الفلسطينيين، وفي إطار عمليات الضفة سقطت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة شهيدة في مدينة «جنين» الفلسطينية.