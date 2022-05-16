رصف الشوارع وإنشاء مشايات وخدمات تجارية وألعاب أطفال بمصيف بلطيم

يبدأ مصيف بلطيم في الاستعداد لموسم الصيف لاستقبال الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، والقادمين من كافة المحافظات المصرية، بتنظيم حملات نظافة ورصف وتطوير الكورنيش، وإنشاء مشايات للشاطئ وصيانة دورات المياه ومناطق العاب الأطفال وإنشاء خدمات تجارية بشكل حضاري بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء أعمال رش مادة دهان mco من ميدان الزهراء حتى منطقة السلام من الناحية القبلية، تمهيدا لبدء وضع طبقة الأسفلت النهائية استعداداً لاستقبال موسم صيف 2022، ، كما تابع أعمال الرصف بمناطق بمدخل النرجس ومدخل الأمل ومنطقة مسجد النرجس، ومن منطقة الزهراء وحتى ميدان الأمل من الناحية القبلية ومدخل الأمل من ناحية الدولي مروراً بميدان الأمل وكذا من منطقة السلام من الناحية البحرية وحتى موقف الأتوبيس بمنطقة الزهراء.

حملات نظافة بمصيف بلطيم قبل فصل الصيف

كما تابع «هيثم» حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، ونظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وإزالة الحشائش.

وفي نفس السياق تابعت اللجنة المكلفة من محافظ كفر الشيخ، لمعاينة وتحديد الاحتياجات وإعداد المقاييس اللازمة لأعمال تطوير الكورنيش، وإنشاء مشايات للشاطئ و«ادشاش» وصيانة دورات المياه ومناطق ألعاب أطفال وإنشاء خدمات تجارية بشكل حضاري.

وتشكلت اللجنة من المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة ولاء المزين، مدير التنسيق الحضاري، والمهندس بهجت البنا، مدير متابعة تنفيذ المشروعات.

عمل جسات واستلام نهائي لأعمال فرد طبقة السن بمصيف بلطيم

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، عمل جسات واستلام نهائي لأعمال فرد طبقة السن، والانتهاء من أعمال الدمك تميداً لبدء أعمال فرد طبقة الأسفلت النهائية، بحضور الدكتور مهندس إسلام أبوالنجا، استشاري المحافظة لأعمال الرصف والتجميل وجهاز الإشراف، والمقاول المنفذ للأعمال،

وأشرف «هيثم» على حملات نظافة كورنيش الفنار ورفع الرمال المتطايرة على الكورنيش بفعل العوامل الجوية، وتسوية الرمال على الشاطئ وتمهيدها لسهولة وصول المواطنين للشاطئ، مؤكداً على استمرار وتكثيف الأعمال لاستقبال ضيوف المدينة خلال موسم الصيف وظهور المدينة بالمظهر اللائق بها.