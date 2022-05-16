توافد كبير على انتخابات النقابات العمالية بالبحر الأحمر

شهدت انتخابات النقابات العمالية بالبحر الأحمر، إقبالا كبيرا على صناديق الاقتراع للتصويت ضمن انتخابات النقابات العمالية المرحلة الأولى لعدد 18 نقابة عامة و فرعية تحت إشراف مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر برئاسة سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة وتحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار بسام حافظ المشرف على العملية الانتخابية للنقابات العمالية بالبحر الأحمر.

انتخابات النقابة العمالية دون شكاوى بالبحر الأحمر

ومن جانبه كشف سعيد عبدالراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن انتخابات النقابة العمالية للمرحلة الأولى لعدد 18 نقابة عامة وفرعية بدأت فتح اللجان في الساعة الثامنة صباحا و يستمر الاقتراع حتى تمام الساعة الخامسة مساء

وأضاف «سعيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العملية الانتخابية تمر دون شكاوى، حيث تم تجهيز مقرات مخصصة لاستلام الأوراق وإنهائها دون معوقات، للتيسير على المتقدمين، لعملية تلقي طلبات الترشح التي سارت بسهولة، مؤكدا أن العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار بسام حافظ المشرف على العملية الانتخابية.

انتخابات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر

وفي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بدأت انتخابات النقابة وعضوية مجلس إدارة الشركة بجميع المقرات الانتخابية بكافة فروع الشركة على مستوي مدن المحافظة، حيث شهدت الانتخابات إقبالا كبيرا حيث يتنافس 28 مرشحا على مقعدين بمجلس إدارة الشركة طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات.

انتخابات النقابة العمالية على مرحلتين

يذكر أن إنتخابات النقابة العمالية لعدد 34 لجنة انتخابية أساسية بالإضافة إلى عدد 76 لجنة فرعية وانتخابات مجالس إدارة الشركات لعدد 26 لجنة، والتي ستجرى على مرحلتين بدأت المرحلة الأولى اليوم وتبدأ تلقي قبول أوراق المرشحين المرحلة الثانية في 21 من شهر مايو الجارى.