طقس غير مستقر ورياح شديدة محملة بالأتربة في البحر الأحمر

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الطقس السيئ وتقلبات في الأحوال الجوية وتكاثف الغيوم وانخفاض الحرارة ورياح شديدة محملة بالأتربة وأمواج عالية، بينما لم يؤثر ذلك على حركة الرحلات البحرية السياحية وعلى الأنشطة البحرية، ولم تتأثر حركة موانئ البحر الأحمر، ولم تعلن عن غلق أي موانئ.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالبحر الأحمر

رفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ التي تشهدها مدن المحافظة، ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن والأحياء بمتابعة أحوال الطقس والربط المستمر مع التنبؤات الجوية على مدار الساعة.

وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر المواطنين من قائدي السيارات المسافرين على الطرق السريعة من انعدام الرؤية والالتزام بالسرعات المقررة خاصة على الطرق السريعة والطريق الدائري وطرق البحر الأحمر الخارجية.

رفع كفاءة وتطوير شوارع الغردقة

وفي سياق آخر، رفعت أجهزة مدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه بأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين وذلك ضمن أعمال التطوير الحضري بالمدينة والتي تشمل تركيب البرادورة والانترلوك والتبليط والدهانات والإنارة للعديد من المناطق القديمة والتي تتم على مراحل مختلفة طبقا لخطة المدينة، بهدف خدمة المواطنين وتقديم حياة كريمة لهم بجانب تحسين الصورة البصرية والجمالية للغردقة.

تركيب كاميرات مراقبه على كورنيش رأس غارب .

وفي سياق آخر تشهد مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر تركيب عدد من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بركن السيارات بالاتجاه الموازي لكورنيش المدينة، وتوجيه اصحاب السيارات بواسطة افراد امن الكورنيش بركن السيارات بالاماكن المخصصه لها .