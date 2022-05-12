«سماح» أول سيدة تتولى رئيس لجنة النقل بنقابة عمالية في البحر الأحمر

فازت أول سيدة بمنصب رئيس لجنة النقل والمواصلات في إحدى النقابات العمالية بالغردقة، في سابقة هي الأولى من نوعها في محافظة البحر الأحمر، وذلك عن طريق التزكية، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات النقابات العمالية، تحت إشراف مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، برئاسة سعيد عبد الراضي، وكيل وزارة القوى العاملة.

سابقة أولى في البحر الأحمر ومحافظات الجمهورية

وقال وكيل وزارة القوي العاملة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، إن السيدة «سماح محمد عطالله» هي أول سيدة تفوز بمنصب رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية للنقل المواصلات بالبحر الأحمر، وذلك عن طريق التزكية، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات النقابات العمالية بالبحر الأحمر.

وأشار «عبد الراضي» إلى أن السيدة «سماح» حاصلة على رخصة قيادة مهنية، وهو أحد الشروط الأساسية للترشح للجنة النقل والمواصلات، مؤكداً أنها أول سيدة تفوز بهذا المنصب على مستوى البحر الأحمر، كما أنها السابقة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، أن تفوز سيدة بهذا المنصب.

انتخابات المرحلة الأولى تحت إشراف قضائي كامل

وأكد «عبد الراضي» أن مديرية القوى العاملة انتهت من كافة التجهيزات، استعداداً لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، من خلال تجهيز نحو 200 صندوق انتخابي، ما بين لجان اساسية ووافدة، لعدد 15 تصنيف نقابي، َمشيراً إلى أن الانتخابات سوف تجري يوم الاثنين المقبل، تحت إشراف قضائي كامل، بناءً على توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

ولفت وكيل وزارة القوى العاملة في البحر الأحمر إلى أن الانتخابات العمالية لعدد 34 لجنة انتخابية أساسية، بالإضافة إلى عدد 76 لجنة فرعية، وانتخابات مجالس إدارة الشركات لعدد 26 لجنة، والتي ستجري على مرحلتين، حيث انتهت أعمال الترشح للمرحلة الأولى، التي تبدأ الانتخابات لها يوم الاثنين المقبل، على أن يبدأ تلقي قبول أوراق المرشحين للمرحلة الثانية في 21 مايو الجاري.