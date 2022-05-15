«تعليم البحر الأحمر»: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية دون شكاوى

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بجميع مدارس المحافظة، المتمثلة في 7 إدارات تعليمية على مستوي المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وذلك تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر وبتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، اليوم الأحد، إن 8720 طالبا أدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وسط إجراءات احترازية وأمنية، مؤكدا على توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر دون شكاوى

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على انتظام طلاب الشهادة الإعدادية داخل اللجان، وإجراء الامتحانات بهدوء ويسر دون تلقي أي شكاوي، وحال وجود أي مشكلات أو عقبات يتم حلها بشكل فوري لضمان تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لافتا إلى أن ورقة الأسئلة واضحة ومطابقة للمواصفات.

طقس غير مستقر ورياح شديدة وأتربة بالبحر الأحمر

على جانب آخر، شهدت مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الطقس السيئ وتقلبات في الأحوال الجوية وتكاثف الغيوم وانخفاض الحرارة ورياح شديدة محملة بالأتربة وأمواج عالية، ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر المواطنين من قائدي السيارات المسافرين على الطرق السريعة من انعدام الرؤية والالتزام بالسرعات المقررة.