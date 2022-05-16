تفاصيل السيطرة على حريق بنك بالدقي.. وتفريغ الكاميرات لكشف سبب الحادث

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل أحد البنوك cib بمنطقة الدقي دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

حريق بأحد البنوك بمنطقة الدقي

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق داخل أحد البنوك cib بمنطقة الدقي، دون إصابات بشرية.

وبعد دقائق من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان حريق السيارة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين حال حدوث إصابات، فضلا عن إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تحرير المحضر

وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، وجارٍ تفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان عن الحريق.