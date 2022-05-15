انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق شقة بأكتوبر

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق الذي وقع منذ ساعات في إحدى الشقق السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر لمعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه، كما استدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال حدوث الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجده قد تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالحي السادس التابعة لمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أكتوبر إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمال وجود ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

كما دفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق فور تلقيها بلاغا من غرفة النجدة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وكشفت المعاينة عن عدم وجود خسائر بشرية أو مصابين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت المباحث بتكثيف جهودها وعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه، وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات في الواقعة.

السيطرة على حريق شقة سكنية في الهرم

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الزهور التابع لدائرة قسم الهرم.

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور بعد إخطار ورد إليها من غرفة عمليات النجدة، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت تلقت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات وتتابع النيابة سير التحقيقات.