الممارسات الزراعية الرشيدة لرعاية الزيتون والتين والعنب.. ندوة النجيلة

نظم مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية «برايد»، من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، ندوة إرشادية بعنوان «الممارسات الزراعية الرشيدة في رعاية أشجار الزيتون والتين»، لإنجاح الموسم الزراعي الإنتاجي القادم من خلال إدارة الاستشارات الفنية والدعم الفني بالمركز، والمقامة بوحدة الدعم الفني والإرشادي بمركز النجيلة، وعقدت الندوة بحضور ربيع فازع مدير الوحدة بالنجيلة، وجمعة أنور مدير إدارة المجتمعات، تحت رعاية المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

ممارسات جيدة للزراعات المطرية

وقال الدكتور وائل غيث، مدير إدارة الاستشارات الفنية بالتنمية المستدامة والخبير في مجال الممارسات الزراعية الجيدة، إن المنح والعطايا الربانية المجانية لا تنقطع من أمطار غزيرة وساعات برودة محرضة على التزهير وشدة إضاءة متميزة تساهم بشكل كبير في إنجاح الموسم الزراعي القادم في مطروح، وأوضح أن القليل من الممارسات الزراعية الرشيدة تكمل الصورة وتصبح أكثر جمالا وإشراقا وإنتاجا وفيرا متوقعا لكل مجتهد، والممارسات هي «التقليم المدروس والرش الوقائي بعد التقليم والخدمة الشتوية والتسميد الربيعي المدروس» مع الاهتمام بالتسميد بداية موسم التزهير بعنصري الفسفور والبوتاسيوم مع العناصر الصغرى جنبا إلى جنب، مع الاهتمام بالرش بعنصري الكالسيوم والبورن بعد العقد يحقق طفرة في انتاجية أشجار الزيتون والتين تحت ظروف مطروح.

الاهتمام بالحرث قبل وبعد الأمطار

وأكد الدكتور وائل غيث، أن الاهتمام بعمليات الحرث قبل وبعد موسم الأمطار، يعظم جدا من الاستفادة من كميّات الأمطار الساقطة على محافظة مرسي مطروح هذا العام، ولكي تحصل على ضعف الإنتاجية لمرتين أو ثلاث مرات عليك أن تقدم لأشجارك من ريتين إلى خمس ريات تكميلية مع قليل من التسميد خلال موسم الربيع والصيف، مع مراعاة استخدام معالجات الملوحة والمادة العضوية المتحللة، لافتا إلى أنه لابد من مراعاة استخدام معالجات الملوحة والمادة العضوية المتحللة «سبلة الدواجن» والهيوميك أسيد، لتقليل آثار ملوحة مياه الري والتربة على إنتاجية الزيتون والتين.

دعم فني للمزارعين

وأوضح «غيث» أن التنمية المستدامة يقدم كافة أوجه الدعم الفني ببرنامج مكافحة الآفات من بداية الموسم وفي التوقيتات السليمة بالتنسيق مع الحقول المجاورة يجنبنا تكاليف المكافحة الزائدة ويحقق إنتاجية متميزة كما وكيفاً ويحافظ أيضا علي البيئة.