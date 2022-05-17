أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في الأسواق المصرية

مازال موسم الفاكهة فى فصل الصيف، من أكثر المواسم الذى يشهد اقبال المواطنين يوميا على شراء أنواع مختلفة من الفاكهة التي تطرح خلال الصيف.

حيث ان الفاكهة الصيفية في مصر، تتميز باحتوائه على الكثير من القيم الغذائية العالية المفيدة لجسم الانسان، وكثير ما تكون أيضا مفيدة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وحماية الجسم من خطر الجفاف.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، خدمة أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- سجل سعر الكيلو جرام من العنب الأحمر بين 30 و35 جنيها.

- سجل سعر الكيلو من العنب الأخضر بين 25 و30 جنيها.

- تروح سعر الكيلو جرام من الفراولة بين 12 و15 جنيها.

- وتراوح سعر الكيلو جرام من الكيوي بين 30 و38 جنيها.

- وتراوح سعر الحبة الواحدة من الأناناس بين 30 و45 جنيها.

- تراوح سعر البطيخة الواحدة، ما بين 25 و45 و50 و60 جنيها، كما يتم البيع بالكيلو للراغبين بـ10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر الكيلو جرام من البرقوق الأحمر بين 38 و45 جنيها.

- فى حين سجل سعر الكيلو جرام من البرقوق الأصفر بين 25 و33 جنيها.

- بلغ سعر الكيلو من التفاح الأخضر والأحمر بين 18 و30 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو للجوافة بين 8 و12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 7 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي بين 8 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من المانجو المستوردة بين 35 و60 جنيها، حسب نوعها.

- سجل سعر الكيلو من الحرنكش بين 10 و12 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الموز، بين 10 و12 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من المشمش البلدي بين 25 و35 جنيها.