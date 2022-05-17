كمال أبو رية لـ عادل إمام في عيد ميلاده: أنت تاريخ كبير.. وأعمالك لها طعم مختلف

يحتفل اليوم الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، إذ أنه من مواليد 17 مايو عام 1940، يتميز الزعيم عادل إمام بشعبية كبيرة بين شعوب الوطن العربي، ولم يقتصر الأمر على الجمهور فحسب إنما أيضا بين زملائه في الوسط الفني.

كمال أبو رية يحتفل بعيد ميلاد الزعيم

واحتفالا بعيد ميلاده حرص عدد كبير من الفنانين على توجيه التهنئة له من خلال «الوطن»، منهم الفنان كمال أبو رية الذي أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في عملين برفقة الفنان عادل إمام، قائلًا: «استمتعت جدا بالعمل مع الأستاذ عادل إمام، وكان لي الشرف أن ألتقى معه في عملين مختلفين، عادل إمام رمز من رموز الدولة، كما أنه فنان وتاريخ كبير، أسعد الملايين».

كمال أبو رية لعادل إمام في عيد ميلاده: أعمالك لها طعم مختلف

وأضاف «أبو رية» خلال حديثه لـ «الوطن» أن أي عمل فني يشارك به الزعيم سواء سينما أو تليفزيون أو مسرح يكون له طعم خاص ومختلف لأن عادل إمام موجود به، وأشار أنه استفاد منه بشكل كبير، قائلًا: «أنا استفدت منه كثيرًا جدا وأهم استفادة أن يشاهدني أكبر قدر من الجمهور لأن أكبر نسبة مشاهدة لي تكون مع عادل إمام، لأنه شخص لن يتكرر مجددًا، ويخلق حالة حلوة».

واختتم حديثه: «ربنا يطول عمره ويخليه وربنا يمتعنا دائما بأعماله الجميلة التي يستمتع بها كل العالم، كل سنة وحضرتك طيب وربنا يطول عمرك ويديك الصحة».

أعمال جمعت عادل إمام وكمال أبو رية

يذكر أن الفنان كمال أبو رية شارك مع الفنان عادل إمام في مسلسل «مأمون وشركاه» الذي عرض عام 2016، بالإضافة إلى مسلسل «عفاريت عدلي علام» الذي عرض عام 2017.