هند سعيد صالح عن مكالمة عادل إمام لها: «قالي تعالي نفسي أشوفك»

كشفت هند سعيد صالح، ابنة الفنان سعيد صالح، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقتها من الفنان الكبير عادل إمام، قائلة إن المكالمة ليست مفاجئة بالنسبة لها عكس الكثير ممن تداولوا الموضوع، ولكن توقيت المكالمة هو المفاجئ بالنسبة لها، «فيه ناس كتير فهمت إن ده حدث بالنسبة ليا عظيم، ولكن عادل إمام في حياتي طول عمري».

مكالمة عادل إمام دون مناسبة سبب فرحتي

وأضافت هند سعيد صالح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها تشعر منذ فترة بشدة الاحتياج لوالدها، «مستنية أشوف بابا في حلم، عاوزة بابا دلوقتي»، لافتة إلى أن تلقيها مكالمة من الفنان عادل إمام في هذا التوقيت دون مناسبة وهذا كان سبب فرحتها.

وتابعت: «لما ألاقي مناسبة زي دي من غير مناسبة، فرحتي كانت إنها مكالمة من غير مناسبة من غير عيد أو ذكراه، مفيش مناسبة للمكالمة، حسيت إني بكلم بابا، سعيد صالح هو اللي كان بيكلمني مش عادل إمام».

ولفتت إلى أنه تحدث من رقم تليفون زوجة ابنة «رامي» وليس من رقمه الشخصي، «أنا على اتصال بياسمين على طول فبرد على أساس إن صحبتي بتكلمني، والموضوع بعيد كل البعد عن حدث تاني هيحصل، قالتالي إنتي نايمة؟ فقولتلها لأ، راحت قالتلي خدي كلمي».

تفاصيل حديث الزعيم مع ابنة سعيد صالح

وعن رد فعلها عند سمعاها صوت الفنان الكبير عادل إمام، قالت «قومت اتنفضت، سأل عليا وعلى جوزي وأولادي، وقالي عاوز أشوفك أنا قاعد في البيت ونفسي أشوفك، أنا فرحت بالمكالمة وكنت محتاجة طبطبة مش أي حاجة تانية، وبما أن بابا مش موجود فأنا حسيت إن ربنا ساعدني بمكالمة عادل إمام».