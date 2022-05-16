حكاية جريمة.. كشف لغز العثور على جثتي أرملة وطفلتها في مياه النيل

في مايو 2020 شهد مركز المراغة بمحافظة سوهاج واقعة قتل أرملة وطفلتها على يد عشيق الأولى بسبب رغبته في إنهاء علاقة غير شرعية بالمجني عليها.

العثور على جثتي ربة منزل وطفلة

كشفت أوراق القضية أنّ مديرية أمن سوهاج تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثتي ربة منزل وطفلة داخل جوالين بمياه نهر النيل، بدائرة قسم شرطة المراغة، وبالانتقال تبين العثور على جثتي ربة منزل وطفلة، وبالفحص تبين أن المجني عليهما تعرضتا للخنق قبل إلقاء جثتيهما في مياه نهر النيل.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي سوهاج العام تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بكشف هوية الجثتين وسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبفحص بلاغات التغيب بمراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن سوهاج، تبين أن الجثتين لأرملة تُدعى «ابتسام»، 37 سنة، وابنتها، 10 سنوات، وتبين أن جار المجني عيلهما ويُدعى «إكرامي»، 37 سنة وراء اراتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أن المتهم كان على علاقة بالمجني عليها منذ وفاة زوجها قبل 5 سنوات من ارتكاب الواقعة، وبينت أن المجني عليها كانت تصطحب ابنتها إلى منزل المتهم لممارسة العلاقة غير الشرعية معه.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيّدها وأضاف أنه ارتبط بالمجني عليها الأولى بـعلاقة غير شرعية قبل 5 سنوات، وأضاف أنه في الفترة الأخيرة بدأ الشك يدخل قلب زوجته، ووقتها قرر أن يُنهي تلك العلاقة حفاظًا على أسرته، وتابع المتهم بأنه عندما طلب من المجني عليها إنهاء تلك العلاقة رفضت وهددته بفضح أمره لدى زوجته، ووقتها قرر الانتقام منها وقتلها، وانتظر حتى تخرج زوجته متوجهة إلى منزل أسرتها، فاتصل بالمجني عليها وطلب منها أن تحضر لممارسة الرذيلة فلم تتردد كثيرًا مصطحبة طفلتها، ودخلت معه غرفة النوم وتركت طفلتها في الغرفة الأخرى، وأوضح المتهم أنه أثناء ممارسة الرذيلة قام بخنق المجني عليها، وبعد التأكد من وفاتها قتل ابنتها، ثم وضع جثتيهما في جوالين ووضعهما في سيارته وألقى بهما في مياه النيل.. تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى الجنايات.