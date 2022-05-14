حكاية جريمة.. رقم قومي يكشف لغز العثور على سائق مذبوح في شقة بمدينة نصر

قبل 19 عامًا شهدت مدينة نصر جريمة قتل، إذ جرى العثور على جثة سائق مذبوحًا داخل شقة مفروشه، وبعد 25 يومًا تبين أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة لسرقة كاسيت سيارة و600 جنيه.

وكشفت أوراق القضية بأنه في عام 2003 بأن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمدينة نصر، وبالانتقال والمعاينة تبين أن الشقة مؤجرة لشخص قبل 3 أسابيع، وبالفحص تبين العثور على جثة متحلله لشاب في العقد الثالث من عمرة مذبوح ومصاب بطعنة في رقبته، وجرى أخذ صورة البطاقة الخاصة بمستأجر الشقة، وتبين أن المجنى عليه صحفي في جريدة الأهرام.

وأوضحت التحقيقات بأنه بالسؤال في نقابة الصحفيين تبين عدم وجود صحفي بالاسم الموجود في البطاقة، وأوضحت التحقيقات أن عنوان بطاقة الرقم القومي لشخص من محافظة الشرقية، وبالسؤال عنه تبين أنه نصب على أهالي القرية وتركها منذ 7 سنوات.

وتابعت التحقيقات أنه وبعد فحص بلاغات التغيب بمصلحة الأمن العام، تبين أن الملابس التي كان يرتديها المجنى عليه والدبلة باسم سائق فى معرض سيارات بالإسكندرية ومتغيب منذ أسبوعين.

وتوصلت التحريات إلى أنه تم مشاهدة المتهم مع أحد المشتبه بهم منذ أيام في منطقة أمبابة وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمواجهته بما سلف ذكره أقر بفعلته وتم تحرير محضراً بالواقعة وأحيلت للنيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعد أن أنتدبت عناصر الأدلة الجنائية للكشف عن أسباب وفاة المجني عليه وأحالته للمحاكمة القضائية.