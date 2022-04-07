تحريات المباحث: علاقة غير شرعية وراء مقتل شاب أبو النمرس وتقطيع جثته

كشفت تحريات المباحث التي أجراها العميد حسن الدكروري مأمور قسم شرطة الجيزة، ملابسات العثور على أشلاء آدمية لذكر داخل عدد 8 أكياس بلاستيكية، «الجزء العلوي والقفص الصدري، والجزء السفلي كف اليد والقدمين»، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشقاء، وتمت الجريمة بدافع الانتقام للشرف لشقيقتهم التي جمعتها علاقة غير شرعية مع المجني عليه.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الجيزة، بلاغا من عدد من الأهالي يفيد العثور على عدد 8 أكياس بلاستيكية بداخلها أشلاء آدمية لذكر، بأماكن متفرقة بالمحافظة، والتخلص منها على طريق شبرامنت بمركز أبو النمرس.

التوصل لهوية المجني عليه

وبالانتقال لمكان الواقعة، تبين صحتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وبفحص بلاغات التغيب المقدمة من قبل الأهالي، تبين أن الجثة لشاب في بداية العقد الثاني من عمره، تطابقت مواصفاته مع بلاغ مقدم من ربة منزل تفيد باختفاء شقيقها المجني عليه، وباستدعائها تعرفت عليه.

حركة مكوكية أجراها رجال مباحث قسم شرطة الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، حتي تم التوصل إلى هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشقاء جميعهم لهم معلومات جنائیة، وأن الدافع وراء ارتكابهم للجريمة علاقة غير شرعية بين شقيقة المتهمين والمجني عليه.

علاقة عاطفية وراء الحادث

وبدأت العلاقة بين المجني عليه وشقيقة المتهمين منذ فترة، وأقامت علاقة غير شرعية معه، وعندما نما إلى علم أشقائها هذه العلاقة، أخبرهم والدهم بأنهما متزوجان، ولكنهما اكتشفوا عدم صحة ما قرره عليه والدهم، فقرروا الانتقام منه بعد أن احتجزوه داخل شقة بنطاق المحافظة واعتدوا عليه بالضرب حتي فارق الحياة، وبعدها قطعوا جثته ووضعوه داخل أكياس وألقوا به في أماكن متفرقة.

وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.