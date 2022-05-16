بعد حريق فرع الدقي.. البنك التجاري الدولي يكشف مصير أموال المودعين

بعد انتشار خبر نشوب حريق بفرع البنك التجاري الدولي بالدقي، تساءل العديد من الأشخاص حول مصير أموال المودعين، وهل طالتها النيران، أم نجت المدخرات من ألسنة النيران؟

في هذا الصدد، قال مصدر موثوق بالبنك التجاري الدولي، إنَّه بالفعل نشب حريق داخل أحد مخازن فرع البنك بحي الدقي، ولكن تمت السيطرة عليه بشكل سريع، ولم تحدث أية تلفيات أو خسائر كبيرة.

تطوير القاعدة التكنولوجية ووسائل الأمان

وأضاف المصدر المطلع، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ فروع البنك التجاري الدولي في مصر مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات للتصدي لمثل هذه الحوادث، لحرص المصرف على تطوير القاعدة التكنولوجية ووسائل الأمان.

أموال المودعين في أمان

وتابع: «تم على الفور السيطرة على الحريق، ولم يخرج عن نطاق المخزن، لتظل أموال المودعين في أمان».

وكانت غرفة الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا صباح اليوم بشأن بنشوب حريق داخل أحد فروع البنك التجاري الدولي، الذي يقع بحي الدقي بمحافظة الجيزة، لتنتقل على الفور إلى موقع الحريق وتسارع بعملية الإطفاء، بجانب نشر كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده إلى بقية المناطق المجاورة.