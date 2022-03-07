تقسيط «مصاريف المدرسة».. خدمتان من «CIB» للمرأة حتى نهاية مارس

يُكثف القطاع المصرفي في مصر، جهوده لتقديم أفضل العروض لعملاء البنوك في جميع أنحاء الجمهورية، ومن بين تلك البنوك CIB، أو البنك التجاري الدولي، حيث يقدم عدة برامج احتفاءً بيوم الشمول المالي للمرأة المصرية، من بينها تقسيط مصروفات الدراسة لمدة 6 أشهر.

عروض البنك التجاري الدولي احتفالاً بالمرأة المصرية

وقال البنك في بيان رسمي «دلوقتي هتدفع مصاريف الدراسة السنة دي بكل سهولة مع CIB قسّط مصاريفك الدراسية للجامعات والمدارس بدون فوائد على 6 شهور باستخدام بطاقة CIB الائتمانية».

وأكد البنك التجاري الدولي، أنه للاشتراك فى خدمة التقسيط المصروفات يجب على العميل إرسال كلمة «مصاريف» بعد إتمام المعاملة في رسالة نصية قصيرة إلى 4435 والعرض سارٍ حتى نهاية مارس 2022.

تقديم أفضل المنتجات والخدمات البنكية

كما يشارك البنك التجاري الدولي، بقوة في مبادرة الشمول المالي للمرأة التي يتبناها البنك المركزي المصري، من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات البنكية المصممة لتناسب احتياجات المرأة لمساعدتها في إدارة شؤونها المالية سواء للحصول على تمويل لتأسيس مشروعها الخاص، أو لادخار أموالها بشكل آمن والحصول على عائد مالي مضمون.

إصدار بطاقة ائتمانية خاصة بالمرأة مجاناً بدون رسوم

ويتيح البنك التجاري الدولي، من خلال فعاليات الشمول المالي للمرأة إصدار بطاقة «هي» الائتمانية الخاصة بالمرأة مجانًا بدون رسوم، فضلاً عن منح قسائم شراء هدية من مجموعة محلات Inglot الخاصة بمنتجات التجميل بخصم 20%، وبخصم 40% عند الشراء من نظارات C&CO يتم منحها لحاملي بطاقة «هي»، الجدد خلال الحملة الترويجية لشهر مارس.

كما يهدي البنك التجاري الدولي ضعف النقاط لتكون 4 نقاط بدلاً من نقطتين لكل جنيه مشتريات يتم استخدامها من بطاقة «هي»، الائتمانية خلال العطلات الأسبوعية لشهر مارس.