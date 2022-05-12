إجراء الطعون على الكشوف الأولية للمرشحين في الانتخابات النقابية العمالية اليوم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، إنّ الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية 2022-2026 ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج.

وأوضح وزير القوي العاملة، أنّ مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة سلمت أمس الأربعاء، الكشوف الأولية بأسماء المرشحين الانتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بالشركات وذلك بعد اعتمادها المستشارين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما تم وضع الأسماء في لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية بمقار اللجان النقابية، بشركات القطاع العام والأعمال العام.

الانتخابات النقابية العمالية

ولفت إلى أنّه يتم إجراء الطعون الكشوف الأولية بأسماء المرشحين، ويتم البت فيها غدا الجمعة لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو، على أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو الحالي تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الحالي.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل على مدار 24 ساعة، عملية إجراء الطعون على الكشوف الأولية بأسماء المرشحين في الانتخابات، ورؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مراحل العملية الانتخابية

وأكد وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية، تذليل المعوقات التي تواجه عملية الانتخابات وتلاشي أي أخطاء خلال الفترة المقبلة، موجّها بتقسيم المجموعات لفرق عمل للعمل بالتوازي للاستعداد لمراحل العملية الانتخابية، لخروجها على الوجه المطلوب ووفقا للقانون.

وأشار الوزير إلى أهمية حصر الملاحظات خلال عملية تسليم طلبات المرشحين بالمرحلة الأولى، حفاظا وتيسيرا على العمال لتقديم طلبات ترشحهم بسهولة ويسر خلال المراحل المقبلة.

ووجّه الوزير، الشكر والتقدير للعاملين بالعملية الانتخابية من الديوان العام ومديريات القوى العاملة بالمحافظات التابعة لها، على جهودهم المبذولة خلال تلك الفترة، متمنيا استكمال المراحل المقبلة بالتوفيق والنجاح، من أجل انتخابات نقابية نزيهة تفرز تنظيم نقابي قادر على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج.