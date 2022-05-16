الجمهور يشيد بفيلم «واحد تانى»: فكرة جديدة وكوميديا راقية.. فيديو

حصد فيلم واحد تاني، للفنان أحمد حلمي، إشادات واسعة من قبل الجمهور، مُعتبرين أن العمل يحمل فكرة جديدة ويضم كوميديا مختلفة، حيث كشف جمهور الفيلم من مختلف الفئات والأعمار بعد مشاهدتهم للعمل فى دور العرض، عن رأيهم مؤكدين أن الفيلم مليء بالكوميديا وقصته جيدة وتطرح قضية في نفس الوقت.

متابعون عن فيلم واحد تاني: كوميديا راقية

كما أكد الجمهور على أن فكرة فيلم واحد تاني تعد جديدة بالنسبة للأفلام المصرية، إضافة إلى الطاقة الايجابية التي يمنحها الفيلم للمشاهد، وشدد الجمهور أيضاً على احترام الفيلم لعقل المشاهد بتقديم كوميديا راقية، ووتفاعل الجمهور مع أغنية «بص الحركة دي»، التى غناها حلمى خلال أحداث الفيلم.

واحد تاني يتصدر شباك الإيرادات بـ41 مليون جنيه

وتصدر فيلم «واحد تانى»، إيرادات موسم عيد الفطر 2022 محققا إيرادات بلغت 41 مليون جنيه خلال 15 يوما، والفيلم بطولة أحمد حلمى، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج «سينرجى فيلمز»، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل كأخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري لقاءات مع النزلاء ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يلتقي أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

3 أفلام في موسم عيد الفطر.. واحد تاني والعنكبوت في المقدمة

يذكر أن دور العرض في موسم عيد الفطر، عرضت فيلم واحد تاني والعنكبوت بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبد الوهاب، وإخراج أحمد نادر جلال، إلى جانب فيلم زومبي بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.