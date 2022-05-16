الوطنية للصحافة.. غدا صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 15 سبتمبر 2021، غدا، الثلاثاء، الموافق 17 مايو، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتتخذ الهيئة الوطنية للصحافة كل ما يلزم من اجراءات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش، حرصاً منها علي حقوق ومصالح الزملاء.