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الوطنية للصحافة.. غدا صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش

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أحمد البهنساوى
02:25 م | الإثنين 16 مايو 2022
الهيئة الوطنية للصحافة

الهيئة الوطنية للصحافة

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 15 سبتمبر 2021، غدا، الثلاثاء، الموافق 17 مايو، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتتخذ الهيئة الوطنية للصحافة كل ما يلزم من اجراءات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش، حرصاً منها علي حقوق ومصالح الزملاء.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.