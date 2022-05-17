«الزراعة» توضح توصيات قطن «جيزة 94».. الأعلى إنتاجية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن عن التوصيات السمادية للقطن من صنف جيزة 94 الجديد، الذي يزرع لأول مرة في الموسم الحالي 2022، وثبت تحقيقه أعلى إنتاجية، وبجوده فائقة وهو طويل التيلة ويمتاز بالتبكير في النضج والشكل المندمج للنمو مما يجعله مناسباً للجنى الآلي، والتصافي العالية حيث وصلت إلى 42% ومعدل حليج الى 125كما انه مقاوم للذبول الفيوزارمي.

توازن العناصر السمادية

أكد المعهد في تقريره على ضرورة أن يكون هناك توازن بين العناصر السمادية الثلاثة «النتروجين –الفوسفور – البوتاسيوم»، وأن يضاف السماد الفوسفاتي دفعة واحدة أثناء الخدمة «بعد الحرثة الثانية وبعد التزحيف وقبل التخطيط»، وفي الأراضي المتوسطة والضعيفة يضاف 22.5 وحدة فو 2أ5 بمعدل 3 شكاير سوبر فوسفات أحادي 15%، مرة واحدة نثراً، وفي الأراضي الخصبة يضاف 30 وحدة فو2أ5 بمعدل 4 شكاير سوبر فوسفات أحادي 15%.

تابعت أنه بالنسبة للسماد الآزوتي فيختلف المعدل حسب طبيعة الارض والمحصول السابق وميعاد الزراعة ففى الأراضي الضعيفة يضاف للقطن 65 – 70 وحدة ازوت للفدان «من 4-5 شيكارة نترات أمونيوم 33.5%»، بينما في الأراضي الخصبة والمتوسطة يضاف 50 - 60 وحدة ازوت للفدان «3-4 شيكارة نترات أمونيوم».

الأراضي الرملية

أشار المعهد إلى أهمية مراعاة حالة الأراضي الرملية تحتاج إلى كميات أكبر من النيتروجين والبوتاسيوم مع الاهتمام بإضافة المواد العضوية مع عدم أستخدام اليوريا في التسميد، وفى حالة الأراضي القلوية يجب الاهتمام بإضافة الجبس الزراعي أو الكبريت أثناء الخدمة، وذلك لخفض رقم الـحموضة حتى يمكن الاستفادة من العناصر الغذائية بصورة جيدة.

وتابع، في حالة الأراضى الملحية يجب استخدام الأسمدة ذات التأثير الحامضي مثل سلفات الأمونيوم وتقليل استخدام الأسمدة ذات التأثير القلوي مثل اليوريا، وبالنسبة لميعاد الزراعة يفضل تقليل كمية السماد الأزوتي بمعدل 20% مع الاهتمام بزيادة السماد الفوسفاتى فى حالة الزراعة المتاخرة، أكد المعهد على ضرورة إضافة السماد الأزوتي على دفعتين الأولى بعد الخف وقبل رية المحاياة والثانية مع الرية الثانية كما يمكن تجزئته إلى 3 دفعات في حالة الأراضى الضعيفة والملحية بحيث تضاف الجرعة الثالثة مع الريه الثالثة.

محذراً من عدم إضافة أي أسمدة أزوتيه بعد دخول النبات لمرحلة التزهير، أما التسميد البوتاسي فله أهمية كبيرة وضرورية خاصة للزراعات المتأخرة، وذلك لزيادة نسبة العقد فهو يساعد على عدم هياج النبات وتكوين لوز ناضج، كما يساعد على سرعة الدخول في مرحلة النمو الثمري والتقليل من مرحلة النمو الخضري، كما أنه يساعد على كبر حجم اللوزة ونضج البذور بها ويضاف البوتاسيوم بمعدل 50 – 100 كجم سلفات بوتاسيوم وفى حالة عدم الإضافة أو إضافة شيكارة واحدة فيجب رش النباتات 3 رشات سلفات البوتاسيوم او سترات البوتاسيوم بمعدل 5 كجم للفدان في كل رشة أو الرش بأي مركب بوتاسي.