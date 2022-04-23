الزراعة تستعد لإطلاق حملة قومية لمكافحة القوارض وموسم القطن

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ان الإدارة العامة للقوارض بالوزارة بدأت الاستعداد لمكافحة القوارض بعد انتهاء موسم حصاد القمح، وذلك من خلال إعداد الطعوم اللازمة لتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض قبل بدء المحصول الصيفي للزراعة.

وأضاف رزق لـ «الوطن» أن الحملة ستنطلق على مستوى الجمهورية بوضع المبيدات اللازمة ببؤر الإصابة وعلى جسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل وذلك بعد إتخاذ كافة التدابير الإحترازية أثناء، على أن يتم تنفيذ الحملة لحضور مديرى الجمعيات ورؤساء أقسام القوارض والمكافحة بمديرية الزراعة وذلك لما تمثله القوارض من خطورة على المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة والأرز بالإضافة إلى حدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع.

رزق: حريصون على حماية القمح من الآفات

أكد رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أنه فى ظل ما تولية الدولة من اهتمام خاص لضمان توريد القمح بالكميات المتفق عليها حفاظا على الأمن الغذائى بعد موسم تم بذل كل ما هو مطلوب لزيادة الإنتاجية والحفاظ على كل حبة قمح من الإصابات بالآفات.

أشار الى انه فى ضوء توجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى توالى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات حملاتها للمرور على مختلف الزراعات للإطمئنان من الإصابة بالآفات وحملت شعار نحن مع القمح حتى آخر حبة حصاد هناك لجان للمرور على زراعات القمح خصوصا المتأخرة.

تعليمات بعدم ترك الأرض إلا بعد التأكد من «الرش»

أضاف أن الإدارة العامة لمكافحة الآفات وإدارات المناطق الستة تتابع المرور على زراعات الذرة المبكرة سواء كانت تجميعات كما في سوهاج أو متخللات أو محملة على محاصيل أخرى كما في الفيوم والشرقية والقليوبية، وهناك تعليمات بعدم ترك الأرض إلا بعد الـتأكد من المعاملة «الرش» في حالة وجود دودة الحشد .

وفى إطار الخطة الموضوعة لافات القطن أشار الى أنه تم تجهيز الفرمونات والمصائد وتوزيعها على المحافظات بعد عمليات التصنيع والمرور على الزراعات في الانحاء المختلفة للوقوف على الإنبات ومراجعة آفات البادرات ومراجعة المديريات في إجراءات المكافحة وفى ضوء بداية موسم نضج الفاكهة تم توجيه لجان إلى حدائق الفاكهة لتوعية المزارعين وفحص الأشجار والتأكيد على مدى الإستعداد لمكافحة ذبابة الفاكهة وكذلك متابعة اعمال مكافحة سوسة النخيل.