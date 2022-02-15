نادر الشاعر رئيسا لإدارة الشئون المالية بـ«التنشيط السياحي»

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، قرارا وزاريا بندب نادر الشاعر من الهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ للقيام بأعمال ومهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمدة عام، بجانب صدور قرار آخر بتكليفه بالقيام بأعمال ومهام أمين عام صندوق السياحة إلى جانب عمله الأصلي.

معلومات عن نادر الشاعر

وكان نادر الشاعر يشغل منصب أمين عام صندوق السياحة، وتدرج في عدد من الوظائف المالية والإدارية بالوزارة، وعمل كمحاسب ومراجع بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير إدارة الحسابات والمراجعة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وكذلك مدير إدارة الموازنة بالقطاع المالي والإداري بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ثم عين مديرا عاما للشئون الإدارية بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

وتلقى العديد من الدورات التدريبية المهمة في العديد من المجالات؛ منها دبلوم من جامعة Cambridge لبرامج المدير المعتمد، ودورات عن كل من عرض وتحليل التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية من A. S. T، وعن المحاسبة الحديثة وإدارة الأعمال، وكذلك عن مواصفات المدير العصري والقيادة الفعالة بمركز إعداد القادة.

نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية لوزارة الإسكان

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في أغسطس الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.