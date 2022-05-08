«التنشيط السياحي» تجتمع مع ممثلي TUI العالمية لجذب مزيد من الزوار لمصر

عقد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع سارة لايمان، رئيس الشراكة بمجموعة المبيعات التابعة لشركة TUI بالمملكة المتحدة، وفرانك برويسين، مدير الحسابات والشراكة الرئيسية لمجموعة TUI بهولندا، وذلك لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من السائحين إلى المقصد السياحي المصري.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى المقصد السياحي المصري، حيث شارك في الاجتماع، محمد محسن، الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن، والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بفرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

حملات ترويجية للمقصد السياحي المصري

واستهل الرئيس التنفيذى للهيئة، الاجتماع بالتأكيد على حرص الوزارة ممثلة في الهيئة على التواصل والتعاون مع كبرى منظمى الرحلات، وبينها مجموعة TUI العالمية وشركات الطيران المختلفة، بهدف تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر، من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة والتركيز على التنوع الذي يتميز به المنتج السياحي المصري.

الحملات الترويجية الإلكترونية الدولية

ولفت إلى التسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر، قائلا إنّ الحملات الترويجية الإلكترونية الدولية التي أطلقتها الوزارة بعدد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، تهدف إلى إبراز تنوع المنتج السياحي المصري، والحداثة التي تتمتع بها مصر، في إطار المشروعات المختلفة التي تعكف الدولة على تنفيذها مؤخرا، ومنها إنشاء مدينة العلمين الجديدة.

من جانبهم، أعرب ممثلو مجموعة TUI العالمية، عن حرص المجموعة على التواصل المستمر مع مسؤولي وزارة السياحة والآثار المصرية والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لوضع خطط تعاون مشتركة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما أشادوا بما تتمتع به مصر من عوامل جذب سياحي يجعلها من المقاصد السياحية المميزة.

يذكر أنّ مجموعة TUI العالمية، واحدة من أكبر منظمي الرحلات على مستوى العالم، حيث تضم نحو 1600 وكيل سياحي وتجلب سائحين من عدة دول حول العالم، منها المملكة المتحدة، وهولندا، وبلجيكا، والنمسا، والسويد،والنرويج، والدنمارك، وفنلندا، وسويسرا، وفرنسا.