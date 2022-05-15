ضبط 1105 قضية تموينية متنوعة و487 عبوة مستحضرات تجميل خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، في 7 محافظات، واتخذت الإجراءات القانونية.

حملات تموينية في 7 محافظات

وأسفرت تلك الحملات، في المحافظات الـ7 بينها: «القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والإسكندرية، وبورسعيد»، عن ضبط 1105 قضية تموينية متنوعة، بينها قضيتي حجب سلع غذائية بمضبوطات بلغت 1,520 طن دقيق - 1000 عبوة زيت طعام، و247 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 5 أطنان حديد تسليح - 16,830 طن بن ومكرونة وأرز ومنظفات وأعلاف.

كما ضبطت الشرطة 487 عبوة مستحضرات تجميل، و457 قطعة غيار سيارات، و3551 عبوة سجائر، و14 أسطوانة بوتاجاز، و289 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 17 قضية دقيق مدعم «تصرف - تجميع»، و95 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و115 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و20 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و15 قضية توقف عن الإنتاج، و27 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 5,350 طن دقيق بلدي.

9 قضايا استيلاء على السلع المدعومة

وتمكنت مباحث التموين من ضبط 9 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 270 كيلو جرام «سكر – مكرونة تموينية» و49000 لتر بنزين، حيث بلغ إجمالي المضبوطات «26,920 طن – 14 إسطوانة بوتاجاز – 3551 عبوة سجائر – 1000 عبوة زيت طعام – 487 عبوة مستحضرات تجميل – 457 قطعة غيار سيارات – 49000 لتر بنزين».