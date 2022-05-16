40 مليون جنيه دعمًا من وزارة الشباب للاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف الدفعة المالية الأولى لعدد 27 اتحادًا أوليمبيًا، والخاصة ببرنامج الإعداد والتأهيل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

تغطية احتياجات اللاعبين والفرق القومية

تبلغ قيمة الدفعة الأولى من الدعم 40 مليون جنيه تُخصص لتغطية احتياجات اللاعبين والفرق القومية التي بدأت المشاركة في المنافسات الدولية المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة الحالية.

كانت اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة قد قامت بمناقشة برامج الاتحادات الأولمبية، على مدار الثلاثة أشهر الماضية، من أجل الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة ببرامج وخطط الاتحادات الأولمبية، التي تضمنت «المعسكرات المحلية والدولية، البطولات الدولية والقارية، تعاقدات المدربين، الأدوات الرياضية، برامج التغذية والقياسات، البرامج النفسية والطبية».

من جانبه، ثمّن وزير الشباب والرياضة المستويات الفنية القوية التي يُقدمها لاعبو مصر في مختلف المنافسات الدولية ومنها في بطولات «السلاح، الخماسي الحديث، رفع الأثقال، كرة اليد، الجودو، الريشة الطائرة، الرماية، السباحة، الكاراتيه، المصارعة، التايكوندو، الجمباز، وألعاب القوى»، مطالباً اللاعبين والأجهزة الفنية ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق أفضل النتائج، واعتلاء منصات التتويج العالمية.

ألعاب البحر المتوسط إحدى المحطات الهامة للمنتخبات

وتعكف وزارة الشباب والرياضة، خلال الآونة الراهنة، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، على إنهاء تجهيزات البعثة المصرية التي ستشارك بدورة ألعاب البحر المتوسط للكبار «وهران 2022»، التي تُعد إحدى المحطات الهامة للمنتخبات التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية أنظمة التأهيل لكافة الألعاب المُدرجة ببرنامج أولمبياد باريس 2024 خلال شهر أبريل الماضي، حيث أصبح التأهل يعتمد على نظام تجميع النقاط من خلال المشاركة في أكبر عدد من البطولات الدولية للاعبين، ووفقاً للأجندة الدولية المعتمدة من كل اتحاد دولي، إضافة إلى التأهيل عن طريق بطولات العالم والبطولات القارية.