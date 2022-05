الشباب والرياضة تدشن ورشة تعليم أساسيات التصوير.. الرسوم والشروط

كشفت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، عن إطلاق ورشة تدريبية لتعليم أساسيات التصوير للشباب من الجنسين من خلال حضور دورات متخصة في المجال تساعد في تطوير الأداء لإكساب خبرات كافية تؤهلهم لسوق العمل والبدء في مشروعات تساعدهم على تحسين الوضع المالي.

ووفقا لوزارة الشباب والرياضة فإن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لورشة التدريب بينها أن يكون المتقدم بين المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة، وضرورة وجود كاميرا مع المتدرب شرط حضور الدورة.

تفاصيل ورشة التدريب على أساسيات التصوير

وأوضحت الوزارة أن الورشة تتكون من 4 محاضرات نظرية وتدريبات عملية، على أن تكون عدد ساعات الدراسة حوالي 21 ساعة مع ضرورة التفرغ التام خلال أيام الدورة.

وأضافت، أن الورشة خلال الفترة من 12- 16مايو 2022، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، على أن تكون رسوم الإشتراك 500 جنيه شاملة الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وأشارت الشباب والرياضة إلى أنه يمكن سداد رسوم الإشتراك بوزارة الشباب والرياضة - ميت عقبة أمام نادي الزمالك الرياضي - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالدور السادس، إذ أن الأماكن محدودة والأسبقية بسداد الرسوم.

البرنامج المقترح لورشة أساسيات التصوير

اليوم الأول

يتضمن اليوم الأول مقدمة عن تاريخ فن التصوير الفوتوغرافي Photography art history، والتعرف على وظائف الكاميرا وشرح أجزائها، How does a camera work، شرح فتحة العدسة وأنواع العدسات والعمق الميداني والعزل، aperture ,Lenses and depth of.

اليوم الثانى

أما عن اليوم الثاني فيتضمن سرعة الغالق والحركة، Shutter speeds and movement.

اليوم الثالث

وفي اليوم الثالث يتلقى المتدرب في الورشة كيفية ضبط الألوان والسطح الحساس،ISO - White balance، أنواع التشويش والتشويه فى الصورة، Tape of Noise.

اليوم الرابع

وأخيرا في اليوم الرابع يتلقى الشباب تدريب على قياس الضوء - حدة الصورة، Metering - Histogram - FocusLearn DSLRs & Smartphone Cameras، والتدريب العملى على أسس وقواعد التكوين الفوتوغرافى .