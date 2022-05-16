مسجل خطر بأوسيم يعتدي على زوجته بالطعن لشكه في سلوكها

شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة جريمة اعتداء مسجل خطر على زوجته بطعنة في جسدها لشكه في سلوكها، وجرى إلقاء القبض عليه، ونقلها إلى المستشفى للعلاج.

وكلفت النيابة مباحث أوسيم بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

شك في سلوكها ففاجأها بعدة طعنات

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، من المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغ من مستشفى التحرير العام، بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 42 عامًا، مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم وبالانتقال والفحص تبين أن طليقها يبلغ من العمر 47 عامًا مسجل خطر حضر وتعدى عليها طعنًا وفر هاربًا، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.