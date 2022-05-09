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مصرع «استورجي» على يد مسجل خطر بالغربية.. «استخبى له في المقابر»

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:45 م | الإثنين 09 مايو 2022
مطواة - صورة أرشيفية

مطواة - صورة أرشيفية

أقدم مسجل شقي خطر، في قرية نهطاي، التابعة إلى مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، على طعن استورجي، بواسطة سلاح أبيض مطواة، ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد، ووفاته فور وصوله إلى مستشفى، وذلك بسبب خلافات سابقة.

أمن الغربية تلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول شاب يدعى «رضا.ع.د »، يبلغ من العمر 32 عاما، مقيم بقرية نهطاي التابعة لدائرة مركز زفتى، مصاب بعدة طعنات متفرقة في الجسد، ووفاته فور وصوله إلى المستشفى.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية في مركز شرطة زفتى، أن الضحية يبلغ من العمر 32 عاما، ويعمل «استورجي»، وأن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

المتهم استخبى في المقابر

كما تبين أن المتهم، يوم الحادث اختبأ في المقابر، وتربص بالمجني عليه، أثناء عودته من عمله، وقام بالتعدي عليه بواسطة سلاح أبيض مطواة، ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات نافذة له، أودت بحياته في الحال.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة؛ لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

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