ضبط مسجل خطر أصاب 3 أشقاء برش خرطوش في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض على مسجل خطر، مقيم في قرية ميت الكرماء؛ لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش على أسرة كاملة، ما تسبب في إصابة 3 أشقاء بينهما سيدتان بإصابات مختلفة بسبب خلافات الجيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى طلخا المركزي للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى طلخا المركزي، بوصول 3 أشقاء بينهم سيدتان مصابتان بطلقات خرطوش، ادعاء إطلاق جارهم النار عليهم من سلاح خرطوش.

إصابة 3 أشقاء بالخرطوش في الدقهلية

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة مصطفى رزق، وشقيقتيه هند وأميرة ، بطلقات خرطوش، وبسؤالهم في محضر الشرطة اتهموا جارهم، مسجل خطر، بإطلاق النار عليهم، نتيجة لوجود خلافات في الجيرة فيما بينهم، إلا أنهم تفاجؤوا بجارهم يطلق النار عليهم، ويفر من مكان الواقعة.

وأجرى أطباء مستشفى طلخا المركزي الإجراءات الطبية اللازمة وعلاج المصابين.

القبض على مسجل خطر متهم بإطلاق النار على جيرانه

وتمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا، من إلقاء القبض على المتهم، قبل هروبه من القرية إلى أحد الأماكن الساحلية، وبمواجهته في محضر التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطالبت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.