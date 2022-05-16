والدة بسنت: حق بنتى رجع والكل عرف إنها مظلومة.. وجاتلي في المنام فرحانة

عبرت هناء عامر، والدة الطالبة بسنت خالد ضحية الإبتزاز الإلكتروني بالغربية، عن فرحتها بعد قرار محكمة جنح مستأنف الطفل بطنطا بتأييد الحكم على المتهم السادس في القضية، وسجنه 5 سنوات، «حق بسنت رجع والكل عارف انها مظلومة».

رؤية بسنت في المنام

وأضافت أنها رأت في المنام طفلتها «بسنت» وهي سعيدة، كما رأت تأييد الحكم على المتهم السادس في القضية، مشيرة أنها تستطيع الآن قبول العزاء في طفلتها، بسنت، وأن قدر الله تعالى شاء أن يكون محاكمة المتهمين في أقل من أسبوع.

والد بسنت: شكرا الإعلام

وأوضح خالد شلبي، والد الطفلة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، أنه سعيد بقرار المحكمة اليوم، بتأييد الحكم على المتهم السادس في القضية، وحبسه 5 سنوات، «الحمد لله ربنا أظهر الحقيقة وأن طفلتي كانت مظلومة»، موجها الشكر إلى القضاء والأجهزة الأمنية والإعلام والمحامين.

قرار المحكمة

أيدت محكمة، محكمة جنح مستأنف الطفل بطنطا، قرار محكمة جنح الطفل بطنطا، سجن المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى «محمود. س، طالب بالصف الأول الثانوي، 16 عاما، 5 سنوات.

وعقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد مرسي الرئيس بالمحكمة والمستشار طه الشرقاوي الرئيس بالمحكمة والمستشار سامح هندي الرئيس بالمحكمة والمستشار أحمد سرحان ممثل النيابة وعبدالصمد مرزوق أمانة السر وبحضور رضا شاهين ودنيا فوزي ممثلا التضامن، وبحضور المتهم، وتم سماع دفاع المتهم، وأيضا المجني عليها، وقررت تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الطفل بطنطا، في شهر مارس الماضي، ويتضمن سجن المتهم سنتين بتهمة هتك العرض، و 3 سنوات، بتهم نشر صور بدون رضاء المجني عليها، واعتداء على المبادئ القيم الأسرية في المجتمع، ومضايقة المجني عليها باستخدام وسائل الاتصال.

دفاع المتهم: المجني عليها تناولت القهوة مع موكلي

واستمعت هيئة المحكمة الي دفاع المتهم السادس، مؤكداً أن المجني عليها هي من قامت بإرسال الصور إلي المتهم برضاها، وقامت بمقابلته عدة مرات في مكان عام علي شاطئ النيل، والتقطوا خلالها الصور وتناولت معه شرب القهوة، وأنها قامت بفك البلوك بعد أقل من 24 ساعة، من الحظر، وأنها التصوير كان برضاها، وطالب ببراءة المتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ بتناول الطالبة بسنت خالد، 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة بقرية كفر يعقوب، دائرة المركز، حبة حفظ الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحررت أسرة الطالبة محضرا تتهم فيه عددا من الأشخاص بالتسبب في وفاتها بعد تعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني منهم ونشر صور لها على فيسبوك وواتسآب، ، وقررت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الطفل بطنطا، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة هتك عرض المجني عليها بغير قوة ولا تهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها، كما اعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها، كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني من خلال نشر صور وفيديوهات لها دون رضاها، وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل على النحو المبين بالتحقيقات