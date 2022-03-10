غياب أسرة «بسنت» عن ثالث جلسات محاكمة المتهم السادس بقضية «الابتزاز»

تنظر اليوم، محكمة الطفل بطنطا، ثالث جلسات محاكمة المتهم السادس في قضية «بسنت» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى «محمود ع. س.» طالب، بالصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 16 سنة.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم، وأمانة سر سعد أبو رية، قررت الخميس الماضي، تأجيل القضية إلى اليوم، بناء على طلب دفاع المتهم بالاطلاع، في الوقت نفسه أنكر المتهم صوره المتواجدة في أوراق القضية.

غياب أسرة بسنت

ووفقا لمصادر مقربة من أسرة الطالبة بسنت ضحية الإبتزاز الإلكتروني بالغربية، قررت الأسرة عدم حضور جلسة اليوم، رغم أنه من المتوقع أن تشهد الجلسة مرافعة والنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة

كان المستشار محمد البواب المحامي العام لنيابة غرب طنطا بمحافظة الغربية، قد أحال المتهم السادس ويدعى «محمود ع. س.» طالب بالصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 16 سنة، في واقعة بسنت فتاة الغربية، إلى محكمة الطفل بطنطا، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة هتك المجني عليها بغير قوة ولا تهديد، والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها.

انتهاك خصوصية الضحية

كما قام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل دون رضاها عن طريق برامج التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو تنتهك خصوصياتها، كما قام بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، من خلال نشر صور وفيديوهات المجني عليها دون رضاها، وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، على النحو المبين بالتحقيقات.