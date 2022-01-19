أسرة «بسنت» بعد إحالة 5 متهمين للجنايات: نارنا لن تبرد حتى صدور الحكم

أثلج قرار النائب العام بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد شلبي، والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني»، صدور أفراد أسرة الطالبة.

قرار النيابة

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الطالبة بسنت خالد، ابنة قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بمحافظة بالغربية، أن قرار النائب العام بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات أثلج صدورهم، وأنهم فوجئوا بسرعة إجراءات التقاضي والإحالة إلى المحاكمة في أقل من شهر، ما يؤكد أن هناك حرص كبير من قبل جهات التحقيق بالقضية، واهتمام بسرعة كشف ملابسات الواقعة وتقديم المتهمين إلى المحاكمة.

ترقب وقلق

وأوضحت المصادر، أن أسرة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، قالوا فور قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة أمس، «نارنا لن تبرد حتى تصدر المحكمة حكمها».

وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة من الراحة تسيطر على الأسرة مفادها أن حق ابنتهم لن يضيع، وكل من عمل على تشويه صورتها ومحاولة الضغط عليها نفسيا وابتزازها سينال عقابه، لافتة إلى أن هناك حالة من الترقب والانتظار من قبل أهالي القرية لما سيحدث خلال الأيام المقبلة، خاصة أن جميع المتهمين من أهل القرية، وبعد قرار إحالة 5 منهم إلى المحاكمة، يترقب الأهالي مصير باقي المتهمين.

تفاصيل الواقعة

كانت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بالغربية، شهدت واقعة مؤسفة نهاية شهر ديسمبر الماضي، عندما تناولت بسنت خالد، 17 عاما، طالبة في الصف الثاني الثانوي الأزهري، حبة حفظ الغلال، ما أدى إلى وفاتها، تاركة رسالة مكتوبة بخط يدها تؤكد فيها أنها بريئة وأن الصور والفيديوهات المتواجدة على أجهزة هواتف عدد من شباب القرية «مفبركة»، وأنها تعرضت إلى ابتزاز من قبل شابين من نفس القرية من أجل إقامة علاقة عاطفية مع أحدهما، وأنهما قاما بفبركة الصور والفيديوهات بعد رفضها طلبهما.

القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط «ا. ا»، و«ع. ش»، وهما المتهمين الرئيسيين في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد، وتم عرضهما على النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات 4 أيام، ثم تم تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة، مطالبة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتقرير الفني الخاص بمضبوطات الواقعة.

كما قررت النيابة العامة حبس 16 متهما آخرين في الواقعة على فترات، بتهمة تداول الفيديوهات والصور الخاصة بالطالبة، وتم تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة، كما قررت نيابة مركز كفر الزيات، استدعاء المدرس «م. ع» المتهم في واقعة التنمر على الطالبة، وتم سماع أقواله في التهم الموجهة إليه، وقررت النيابة إخلاء سبيل المدرس.

وقررت النيابة العامة، التحفظ على 18 هاتف محمول خاص بالمتهمين إلى الجهات الفنية الخاصة بفحصها واسترجاع ماتم مسحه من فيديوهات وصور، ثم إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات.