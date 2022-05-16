الغرفة الأمريكية تستضيف وفدا من 40 شركة لبحث فرص الاستثمار بمصر

استضافت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وفد أعمال كبير من الشركات الأمريكية العاملة في قطاع تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والذي يزور القاهرة في الفترة من من 15 إلى 16 مايو 2022.

لقاء يضم وفدا من 40 شركة أمريكية

وعقدت الغرفة اليوم لقاءً موسعا ضم وفد الشركات، بينما تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، التي تعقد في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وقال بيان صادر عن الغرفة اليوم إن الوفد يضم أكثر من 40 شركة أمريكية، يمثلها أكثر من 90 من كبار المسؤولين التنفذيين.

ويقود الوفد السفير ديفيد ثورن ، كبير المستشارين ، والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ ، وجيك ليفين ، كبير مسؤولي المناخ، بمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC. ويتألف الوفد من ممثلين رفيعي المستوى من وكالات التمويل الحكومية الأمريكية الرائدة ومنظمات أخرى ، بما في ذلك ؛ بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة «بنك الاستيراد والتصدير»، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA، إضافة إلى كبار ممثلي الحكومة الأمريكية من وزارات الخارجية والتجارة والطاقة ، الذين يشاركون كجزء من الوفد ، سيكونون ممثلين كبار من الشركات الأمريكية؛ من الشركات متعددة الجنسيات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر مجموعة واسعة من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الزراعة، والبناء ، والرقمية ، والطاقة ، والتمويل ، والرعاية الصحية ، والنقل ، وإدارة الموارد المائية.

الغرفة: نسعى لإظهار الدور الحاسم في مكافحة تغير المناخ

وقالت الغرفة إنها تسعى لإظهار الدور الحاسم للقطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ ، وأهمية الشراكة القوية مع الحكومة، وأضافت: يمكن للقطاع الخاص ويجب أن يكون قادة في نشر التقنيات والأنظمة اللازمة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالة الكربون من الاقتصاد، بينما تساعد الحكومة في تسهيل القدرة على القيام بذلك.

وأضافت الغرفة إن البعثة الأمريكية التي تم استضافتها تحت مسمى «جرين تك» ستمثل فرصة مهمة من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء وعرض مشاريع القطاع الخاص الناجحة.