رئيس «الغرفة الأمريكية»: مواجهة التغير المناخي ضمن أهداف «حياة كريمة»

أكد المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن مصر تتخذ خطوات هامة لتحسين المناخ وسط التحديات التى تواجه العالم، لافتا إلى أهمية دورالقطاع الخاص في مساعدة الحكومة للتغلب على هذه التحديات.

جاء ذلك خلال فعاليات لليوم الثاني من منتدى الغرفة الأمريكية للتحضير لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27، تحت عنوان «بناء الزخم إلى COP27 للأمم المتحدة: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ».

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأضاف «توفيق» أن مصر قطعت شوطا كبيرا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أن 30% من المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الحكومة عبارة عن مشروعات خضراء، ومن المتوقع الوصول لنسبة 50% خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح أن مصر لديها فرصا متنوعة للقطاع الخاص، لا سيما فى مجال الزراعة وتوافر العمالة، وبالتالى هناك خطوات فيما يتعلق بالمناخ والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بـ 33‎%‎ من الاقتصاد.

وأشار رئيس غرفة التجارة الأمريكية إلى أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة فى التحول نحو الاقتصاد الاخضر وفى التعامل مع مجالاته، سواء المياه او الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» على رأس تلك المشروعات، ويستهدف تحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مواطن، ومن مكوناتها مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع المتغيرات المناخية.

وناقشت الجلسة الأولى، تعزيز الابتكار في الزراعة وإدارة الموارد المائية والاستدامة البيئية ، حيث توضح كيف تعمل مصر كمركز ابتكار للقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وما وراءها من أجل الاستدامة البيئية ، والحفاظ على موارد المياه وإدارتها والابتكار في الزراعة.

وشارك في المناقشات جيم أندرو، نائب الرئيس التنفيذي Beyond the Bottle Businesses ورئيس الاستدامة PepsiCo ، وخوش تشوكسي نائب أول للرئيس للتنمية الدولية وشؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، وشيري سايكس، من مكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، باتريك ديكر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Xylem، وناتاشا سانتوس نائب الرئيس رئيس شؤون أصحاب المصلحة والشراكات الإستراتيجية.