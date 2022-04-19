عبدالغفار لـ الغرفة الأمريكية: تراجع الإصابات بكورونا لأدنى مستوى

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة إن مصر مرت بظروف صعبة خلال العامين الماضيين في التعامل مع أزمة كورونا، وتمكنت من إحداث التوازن بين مراعاة صحة المواطنين ووقف انتشار الفيروس، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، مضيفا أن حالات الإصابة وصلت إلى أدنى معدلات خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن مرت مصر بـ 5 موجات من انتشار فيروس كورونا.

حفل إفطار سنوي للغرفة الأمريكية

وأوضح عبدالغفار خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته غرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن معدل التطعيم بمصل كورونا وصل إلى مستويات كبيرة، حيث حصل 54.8% من المواطنين على 3 جرعات من المصل المضاد للفيروس.

وأكد الوزير أن الوضع الصحي في مصر متنوع، ومعقد إلى حد ما، حيث إن هناك مستشفيات القطاع الخاص، ومستشفيات حكومية، فضلا عن المستشفيات الجامعية، ومستشفيات المجتمع المدني، موضحا أن القطاع الصحي في مصر كبير للغاية ونسعى لتلبية احتياجات الموطنين.

ولفت إلى أن 85% من الأدوية التي يجري توفيرها في مصر يجري إنتاجها عبر شركات مصرية، وأن الأسواق لم تشهد حالات نقص أدوية خلال الفترة الماضية.

الصحة في مشروع حياة كريمة

وأضاف أن مشروع حياة كريمة الذي أطلقته الدولة انعكس بشكل إيجابي على ملف الصحة، مؤكدا أنه تم معالجة مليون مواطن كانوا على قوائم انتظار العلاج، وأن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاملت بشكل جيد مع فيروس سي، لافتا إلى تخصيص 10 مليارات جنيه لإجراء 1.1 مليون عملية جراحية.

وذكر «عبدالغفار» أن نظام التأمين الصحي الذي تجريه الدولة سيتم الانتهاء من إنجازه بشكل نهائي خلال 15 عاما، مر منها نحو 3 سنوات، عبر إطلاق المنظومة في محافظات منها بورسعيد والإسماعيلية، في الوقت الذي تستغرق فيه بعض الدول نحو 50 عاما من أجل إنجاز تلك المهمة.