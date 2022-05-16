تعرف على موعد وأماكن قطع المياه في مدينة نصر لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة نصر ومحيطها، يوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري.

وكشفت الشركة في بيانها أن قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة نصر يأتي بسبب تحويل مسار خط قطر 1000 مم «الاستثمار» أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر لزوم أعمال أعمدة المونوريل بالوفاء والأمل.

أماكن قطع المياه في مدينة نصر

وحددت شركة المياه الأماكن المتأثرة بالأعمال وانقطاع المياه، وهي: «جميع مراحل زهراء مدينة نصر، مناطق الهجانة (6،5،4،3)، عمارات زاهر، جبل الكعبة، إسكان مصر الجديدة، عمارات إعمار المرشدي».

موعد قطع المياه في مدينة نصر

يتم قطع المياه عن المناطق المحددة والمذكورة في بيان الشركة، اعتبارا من يوم الخميس 19 مايو 2022، لمدة 6 ساعات متواصلة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءًا.

وأوضحت المركز الإعلامي للشركة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع في المناطق المتأثرة، ويمكن طلبها عن طريق اتصال المواطنين على رقم الخط الساخن الخاص بالشركة 125 سواء من التليفون الأرضي أو المحمول.

يذكر أن الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ناشدت المواطنين من عملاء الشركة، الذين يملكون عدادات مياه بها أعطال بضرورة تغيير العدادات التالفة وذلك قبل نهاية الشهر مايو الجاري تجنبًا لأي غرمات مالية.

كما شددت الشركة على ضرورة اتخاذ إجراءات تغيير العدادات التي بها أعطال بسرعة قبل 30 مايو بأخرى جديدة مسبقة الدفع، وذلك يتم أحتساب كميات استهلاك المياه على أساس القراءات الفعلية، ومن ثم الحد من المياه المباعة بصورة تقدريرة، والتي تصدر لها فواتير من داخل الشركة، وكذلك الاستفادة من مميزات عدادات المياه مسبقة الدفع والتخلص من مشكلة عدم الدقة في تسجيل القراءات الشهرية والأخطاء الناتجة من قراءة العداد بشريًا.