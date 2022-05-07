الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه عن شهر مايو 2022.. اعرف المواعيد المحددة

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، 15 يومًا للمواطنين للإبلاغ عن قراءة استهلاك عدادات المياه للتيسير على المشتركين بجميع الفروع والإدارات بالشركات التابعة لها بجميع المحافظات.

مواعيد الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه عن شهر مايو 2022

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن موعد بدء الإبلاغ عن قراءاة استهلاك عداد المياه عن شهر مايو الجاري 2022، بدأت منذ أول الشهر وتنتهي يوم 15 من نفس الشهر تمهيدًا لإصدار فاتورة الاستهلاك الشهرية تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

الشركة تتيح تسجيل القراءة على عدة تطبيقات

وأتاحت الشركة عددًا من التطبيقات والإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركين بجميع الفروع والإدارات بالشركات التابعة، على مستوي المحافظات للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه من خلال التالي:

- تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details.

تطبيق قراءتي لأنظمة IOS من خلال الرابط https://apps.apple.com/.https://adminlive.elwatannews.com/%D9%82%D8%B1.https://adminlive.elwatannews.com/id1518978525...

إبلاغ قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر مايو 2022 بموقع الشركة القابضة:

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/

- الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية https://ecp.hcww.com.eg/

- الاتصال بالخط الساخن 125.

طرق أخرى لإبلاغ قراءات عدادات المياه

- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها على ماكينة الـpos في أثناء تحصيل الفاتورة.

التعامل الفوري مع بلاغات وشكاوى المواطنين

وأكدت الشركة أن جميع الشركات التابعة بالمحافظات تتعامل بشكل فوري مع بلاغات الخط الساخن مع عمل فرق الصيانة، بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة إضافة إلى قيام فرق التشغيل والصيانه والصرف الصحي بالشركات بالتعامل الفوري مع جميع البلاغات التي يجري تلقيها عبر الخط الساخن 125، بالإضافة إلى خدمة «الواتساب»، والخاصة بالاستعلام عن مواعيد ضخ المياه.